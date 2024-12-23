UPG відкриває АЗК в Сокільниках

Нарешті подорожі в західному регіоні стануть ще комфортнішими! Національна мережа АЗК UPG відкриває ще один заправно-відпочинковий комплекс у Львівській області. Це місце, де кожна зупинка перетворюється на приємний досвід: від високоякісного пального до вишуканих страв і досконалої кави.

Три головні причини, чому варто заїхати на UPG:

Пальне без компромісів

UPG пропонує пальне, імпортоване з Німеччини та США, яке відповідає високим стандартам якості та безпеки. Водії можуть бути впевнені, що їхні автомобілі працюватимуть стабільніше, ефективніше та екологічніше завдяки надійності продукту.

UPG пропонує пальне, імпортоване з Німеччини та США

Вишукане меню

Особливу увагу компанія UPG приділяє гастрономії. Шеф-кухарі пропонують спробувати домашній борщ, хрумкі деруни, соковиті бургери, ситні сніданки та легкі закуски. Усі страви готуються виключно з якісних інгредієнтів з-під ножа, щоб задовольнити навіть найвибагливіших гурманів.

Усі страви на АЗК готуються лише з якісних інгредієнтів

Мммммкава, що ламає стереотипи

Для поціновувачів кави UPG пропонує щось справді особливе! Напої готуються на преміальних кавових машинах і доступні у різних варіаціях: класична арабіка, кава на безлактозному молоці чи без кофеїну. Що найважливіше – кожна чашка кави вариться працівниками АЗК, які пройшли навчання, щоб забезпечити ідеальний смак і аромат.

До відкриття нового АЗК UPG дарує знижки та подарунки впродовж місяця:



• Кешбек на пальне:

2 грн/л за купівлю брендового пального.

1 грн/л за купівлю дизеля, бензину та газу.

• Першим 3000 клієнтам – американо в подарунок.

На клієнтів UPG чекають подарунки з нагоди відкриття нового АЗК



Новий АЗК UPG — це не просто заправка, а місце, де поєднуються якість, комфорт і турбота. Кожна деталь продумана для того, щоб клієнти почувалися особливо навіть під час короткої зупинки. Завітайте за адресою: Львівська область, село Сокільники, вулиця Зубрівська, 8 та переконайтеся самі!

Ознайомитися з картою мережі UPG можна за посиланням.