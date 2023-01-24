АЗК UPG в Україні

У розлогому інтерв’ю виданню Forbes засновник та власник групи компаній UPG Володимир Петренко розповів, що чекає на паливний ринок України після 5 лютого – дати введення в дію другого етапу нафтового ембарго, яке передбачає цілковиту відмову ЄС від імпорту російських нафтопродуктів.

«Думаю, що великі компанії перестрахувалися, адже чудово розуміють, що ми зараз на другому етапі санкцій. І тому правильно уклали контракти на постачання світлих нафтопродуктів. Логістика вже повністю переналаштована, і всі компанії йдуть шляхом зменшення вартості. Це означає, що різкої зупинки, яка спричинить ажіотаж, і росту ціни, як у 2022 році, не буде. Ми бачимо, що ринок нафти насичується, що в Європи немає паніки і вона вже перелаштувалася з російської нафти. Тому я вважаю, що значного дефіциту не буде», – зазначив Володимир Петренко.

Він також наголосив, що наразі компанії, які працюють на українському ринку, шукають рішення, котрі дозволять постачати пальне безперебійно. Для групи компаній UPG виходом із ситуації стало придбання терміналу для зберігання і перевалки нафтопродуктів у Польщі.

«Відтепер нас на 100% забезпечують європейські нафтопереробні заводи, серед яких: Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol та інші», – зазначив Володимир Петренко.

UPG термінал в Польщі

Крім того, наявність власних залізничних вагонів та найбільшого в країні парку бензовозів дає компанії можливість не залежати від будь-яких факторів, що можуть вплинути на постачання світлих нафтопродуктів. Для українських автолюбителів таке рішення UPG має лише переваги: ціни на стелах АЗК мережі, як і до війни, залишаються одними з найнижчих в країні.

«Наші конкуренти організовують проти UPG замовні кампанії, мета яких – примусити нас підвищити ціни. Але ми цього робити не будемо», – відзначив Володимир Петренко. Він також додав, що одразу ж після придбання терміналу почала ширитися інформація про продовження ймовірної співпраці UPG з білорусами, котра не відповідає дійсності: «Річ у тім, що тривалий час ми були прив’язані до одного постачальника – Білоруської нафтової компанії. Але це припинилося в ту саму мить, коли Білорусь розпочала війну проти України, хоча бізнес після цього і зупинився. При цьому російського пального з 2014 року ми не купили жодної тонни, весь цей час працюючи за принципом non-Russian».