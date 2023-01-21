Так звану «стелю цін» запровадили, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні

Країни G7, Євросоюз та Австралія домовилися про дві стелі цін на російські нафтопродукти у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Також вони переглянуть ліміти цін на російську нафту, що експортується морем, повідомило міністерство фінансів США.

Згідно із заявою відомства, одну стелю цін встановлять для російських нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), інша – для продуктів, які зазвичай торгуються зі знижкою (мазут).

Учасники зустрічі погодилися, що такий підхід дозволить краще відкалібрувати політику встановлення граничних цін на нафтопродукти, враховуючи широкий діапазон ринкових цін, за якими вони торгуються.

Також заступники міністрів погодилися переглянути у березні граничну ціну на російську нафту.

Очікується, що обмеження цін на нафтопродукти діятиме з 5 лютого. З урахуванням змін, які після цього відбудуться на світовому ринку, країни переглянуть ціну на російську танкерну нафту в березні. З грудня 2022 року вона становить 60 доларів за барель.

Стеля цін означає, що країни «Групи семи», Євросоюз та Австралія зараз надають послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою, лише в тому випадку, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування морських перевезень палива, зазначає «Радіо Свобода».

Так звану «стелю цін» запровадили, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін на нафту.

США та Євросоюз відмовилися від закупівель російської танкерної нафти, тому ці заходи «особливо важливі для країн із низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків війни Росії в Україні».

Тим часом президент Росії Владімір Путін погрожує скоротити видобуток нафти у відповідь на обмеження цін. При цьому, нафтова промисловість РФ може прийняти рішення за нього, якщо вона не зможе вигідно продавати нафту.

Кремль вже зіштовхнувся з великим ударом по своїх доходах від експортного мита на сиру нафту. Виходячи з цін на нафту з середини минулого місяця, російське мито за барель цілком може впасти в січні до найнижчого рівня з того часу, як пандемія Covid-19 скоротила доходи на початку 2020 року.