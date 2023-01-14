Москва шукає танкери для експорту нафти після того, як запроваджені G7 заходи обмежили для РФ використання західних вантажних послуг і страхування. Щонайменше чотири китайських супертанкери доставляють російську нафту марки Urals в Китай, згідно з торговими джерелами і даними відстеження, повідомляє Reuters.

Джерела видання повідомили, що найбільший світовий імпортер нафти Китай продовжує купувати російську нафту, попри західні санкції, після того, як президент Росії Владімір Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін заявили про «партнерство без обмежень».

П'ятий супертанкер перевозив нафту до Індії, яка, як і Китай, продовжує купувати російську нафту, що продається зі знижкою, оскільки багато західних покупців звертаються до інших постачальників.

Всі п'ять поставок були заплановані в період з 22 грудня по 23 січня, згідно з джерелами і даними відстеження Eikon.

Російські міністерства енергетики та транспорту відмовилися від коментарів. Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит агентства.

Видання зазначає, що поки США та їхні союзники намагалися придушити енергетичні доходи Москви, щоб обмежити її здатність фінансувати війну проти України, Росія швидко перенаправила експорт нафти в Азію. Довші рейси, значні знижки та рекордно високі фрахтові ставки з'їли прибутки, але використання супертанкерів на азійських маршрутах тепер може скоротити витрати на транспортування.

За оцінками керівника китайської компанії, що бере участь в поставках, загалом 18 китайських супертанкерів і ще 16 суден типу «Афрамакс» можуть бути використані для перевезення російської нафти в 2023 році, що достатньо для транспортування 15 млн тонн на рік або близько 10% від загального обсягу експорту нафти Urals.

Хоча більшість російської нафти зараз прямує до Китаю, Індії і Туреччини на російських або «незахідних» суднах, санкції G7 призвели до дефіциту танкерів льодового класу, багато з яких належать грецьким і норвезьким компаніям і необхідні Росії для транспортування своєї нафти з портів Балтійського моря взимку.

За словами трейдерів, Росія і Китай не мають великого флоту танкерів льодового класу, і використання китайських супертанкерів звільняє їх для подорожей з балтійських портів для здійснення перевантаження з судна на судно на більші танкери в міжнародних водах.

«Це надзвичайно дорого і не має сенсу використовувати танкери льодового класу на великі відстані», - сказав один з європейських трейдерів.

Ціна на російську нафту Urals впала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G7 і вдвічі дешевше за нафту марки Brent. Ембарго на морські поставки сирої нафти до ЄС фактично «вбило» головний експортний ринок Росії. Через це Росія впала в залежність від маленької групи великих покупців, з-поміж яких виділяються Китай та Індія.