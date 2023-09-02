Новий АЗК відкрив свої двері для відвідувачів / Фото: Пресофіс АЗК UPG

У Львівській області запрацював восьмий автозаправний комплекс національної мережі UPG. Це ще один об’єкт компанії, збудований під час широкомасштабної війни.

Понад рік тому UPG заявила, що попри всі ризики не припинить розвивати мережу та робити повсякденне життя українців комфортнішим. Адже саме такою для компанії є віра в країну та людей, які щодня наближають перемогу.

Новий АЗК відкрив свої двері для відвідувачів у місті Стрий на трасі Київ–Чоп. Традиційно для мережі це продумана мультифункціональна локація з власним магазином супутніх товарів та рестораном VIVO café. Заправитися тут можна всіма видами високоякісного пального стандарту Євро-5, яке UPG постачає з Європи, США та Близького Сходу.

«Під час широкомасштабного вторгнення у пошуках безпеки на захід країни вирушили багато родин. Львівщина прихистила тисячі вимушених переселенців. Також це транзитний регіон для тих, хто прямує за кордон. Тож ми усвідомлюємо, що наші АЗК тут мають особливу місію: часто це місце сили для цілих сімей в дорозі. Новий комплекс – не виняток. Тут ви можете не лише заправитися найкращим пальним, а й ситно та смачно пообідати, купити необхідні товари. Зможете відпочити в затишку та з комфортом, зарядитися енергією з чашкою гарячої кави чи навпаки – прохолодним морозивом ice U», – прокоментувала маркетинг-директорка групи компаній UPG Надія Гануліч-Манукян.

Протягом місяця з нагоди відкриття комплексу тут діятимуть знижки: одна гривня на кожен літр бензину або ДП та 50 копійок на літр газу. Важливо, що ці бонуси додаються до тих, які водії накопичують в межах національної акції «Більше їздиш – більше їздиш», яка зараз триває в мережі. Згідно з її умовами, що більше літрів пального з бонусною карткою UPGgood купує клієнт, то більшу знижку на наступну заправку отримує.

Також на першу тисячу відвідувачів на АЗК чекають гарантовані миттєві подарунки, серед яких соковиті бургери, смачна кава, морозиво власного виробництва ice U тощо.

Крім того, до кожного придбаного гарячого напою вас обов’язково пригостять авторською цукеркою upg.

Щоб завжди бути в курсі цін на пальне, акцій та новин мережі, ви можете долучитися до офіційного чат-боту АЗК UPG у Telegram.