Напередодні різдвяних свят основна увага містян зосереджена до підготовки до них. Не дивно, що чимало концертів – колядки чи класична музика, яку традиційно виконують у світі в ці дні. Про традиційні різдвяні події можна прочитати тут.

А що ще? Розповідаємо.

16 грудня, понеділок

The Harry Potter Symphony

У Львівській національній опері відбудеться концерт The Harry Potter Symphony у Львові. Bigshow Orchestra та Timeless Choir виконають мелодії з усіх фільмів про юного чарівника.

Львівська опера, 17:30, 19:30

17 грудня, вівторок

Вечір пам’яті Олега Лишеги

17 грудня виповнюється 10 років, відколи Олег Лишега (на фото) відійшов у засвіти. Олег Лишега (1949–2014) – поет, есеїст, скульптор, перекладач і драматург, один із найвидатніших та найбільш самобутніх українських митців. «Великий міст» – назва книги Олега Лишеги, але також частина його світогляду. Багатьом він запам'ятався як той, хто будував мости: між континентами, літературними традиціями та поколіннями.

У вечорі пам’яті візьмуть участь:

Данило Ільницький

Катерина Міхаліцина

Олеся Яремчук

Анна Ютченко

Ростислав Кузик

Діана Горбань

Ярослава Цетнар

Гурт bazaar tales

Також відбудеться виставка архівних матеріалів Дарії Ткач про Олега Лишегу, яка триватиме лише один день.

Мистецька Бібліотека на Шота Руставелі, виставка з 11:30, вечір 18:30

Вистава «Коляда та й плєс… ізпрежди віка…»

Феєрична коляда-притча «Коляда та й плєс … Ізпрежди віка…» від Франківського драмтеатру. Рідкісні автентичні та відомі, усіма улюблені колядки, плєси, набутки з усієї України та містична історія Різдва у виконанні акторів театру занурять в атмосферу свята.

Театр імені Марії Заньковецької, 19:00

Музика з фільмів Ганса Циммера

Уонцерт Hans Zimmer Symphony. Special edition представить найвідоміші кінохіти. Ганс Циммер належить до цієї когорти людей. Він створює музику, яка здатна передати усі відчуття та емоції героїв.

Під час концерту будуть виконані саундтреки до наступних фільмів:

Інтерстеллар

Шерлок

Темний лицар

Гладіатор

Початок

Дюна (на фото)

Король Лев

Пірати Карибського Моря

Код Да Вінчі

Перл Харбор

Мадагаскар та інших

Львівська опера, 19:00

17грудня, вівторок та 18 грудня, середа

Два дні музики Бетховена в Львівській філармонії

Вже традиційно у грудні, до дня народження Людвіга ван Бетховена, Львівська національна філармонія презентує слухачам музичні вечори, програму яких цілком складають композиції митця.

Виконані вперше самим композитором концерти №1 та №4 для фортепіано з оркестром 18 грудня разом з «Віртуозами Львова» представлять молоді солісти, які, подібно до юного Бетховена, прагнуть виявити свою майстерність у тандемі з оркестром: Савва Золотарьов та Станіслав Гумінюк.

А 17 грудня відомі музиканти Віоліна Петриченко (фортепіано) та Євген Крук (скрипка) виступлять із камерною програмою-присвятою Бетховену. Звучатиме написана у 1803 році Соната для скрипки та фортепіано стала музичним фурором раннього ХІХ століття. Працюючи над нею, Бетховен не здогадувався, що саме цей твір виведе його на стежку відчайдушного опору долі. Її у програмі супроводжуватимуть Варіації на теми народних пісень тв. 107, темою однієї з яких стала написана філософом Семеном Климовським пісня «Їхав козак за Дунай». Ймовірно, до її написання Бетховена підштовхнула дружба та багаторічна підтримка графа Андрія Розумовського, нащадка останнього українського гетьмана.

Львівська філармонія, 19:00

19 грудня, четвер

Моновистава «Актриса»

Олександра Люта (на фото) зіграє моновиставу за п’єсою Романа Горака. Вхід – донат на будь-яку суму. Зібрані кошти будуть передані на підтримку 214-го Окремого Батальйону СпП OPFOR, де служить друг Олександри Павло Харчук.

В «Актрисі», немов у калейдоскопі, відтворено все життя прими українського театру. Історія про кохання-біль Марії Заньковецької до Миколи Садовського стає лише приводом розказати, з яких мук народжуються ролі, як інтриги за лаштунками згодом випліскуються на сцені.

Обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука, 18:00

Різдвяний «Месія» у Львівській філармонії

У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика звучатиме «Месія» Георга Фрідріха Генделя. Подія приурочена до 50-річчя з дня народження Василя Сліпака (на фото), оперного співака, воїна та Героя України.

Окрім цього, у день концерту о 17:30 у фоє філармонії відбудеться урочисте відкриття виставки «Світло Різдва» відомого народного художника України Петра Сипняка. Буде представлений і портрет Василя Сліпака. Експозиція буде відкрита для перегляду впродовж різдвяно-новорічних свят у філармонії.

У рамках дійства відбудеться також і презентація Пʼятої едиції Конкурсу вокалістів імені Василя Сліпака як черговий доказ продовження справи Сліпака молодими українськими талантами.

Виконання «Месії» під час Різдва – це музичний ритуал, який обʼєднує людей з усього світу. Кожного року цей твір звучить у численних виконаннях по всьому світу, від великих концертних залів до камерних ансамблів. Перша частина твору, що розповідає про пророцтва і народження Месії, наповнить залу світлом і теплом, а знамените «Алилуя» з другої частини залишить слід у душі кожного, хто чує ці величні слова, сповнені непереборної віри.

Львівська філармонія, 19:00

20 грудня, п’ятниця

Концерт Christmas Night

У Центрі Довженка. Гратиме Lviv Performance Orchestra.

Пролунають такі різдвяні хіти: Have Yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bell Rock, The Christmas Song, Silent Night, Let It Snow! і ще багато інших композицій.

Центр Довженка, 19:00

21 грудня, субота

Майстер-клас «Римма без грима»

Майстер-клас у форматі перегляду та детального розбору фільму «Гніздо горлиці» (на головному фото) від Римми Зюбіної. Можна буде дізнатись ексклюзивні подробиці закулісся зйомок, як входити в образ, все про грим, роботу на знімальному майданчику, роботу із текстами та багато іншого.

Запис на майстер-клас за посиланням.

Lviv film Academy (пл. Данила Галицького площа, 5,), 15:00

22 грудня, неділя

Концерт «Ніжний шепіт Різдва»

Концерт об’єднує твори для фортепіано та для скрипки з фортепіано, де звучатимуть мелодії, що створюють особливу святкову атмосферу. Твори Станіслава Людкевича відкриють програму. Особливе місце займають обробки українських колядок Василя Барвінського. Музика Валентина Сильвестрова також займає важливе місце в програмі. Магічної атмосфери додає і «Ноктюрн» Богдани Фроляк. Фінальним акордом стане Spiegel im Spiegel Арво Пярта, де дзеркальні відображення мелодій створюють відчуття нескінченності. Це музика про повернення додому, про гармонію і спокій, яких ми всі прагнемо в ці святкові дні.

Виконавці:

Віоліна Петриченко, фортепіано

Назарій Пилатюк, скрипка

Львівська філармонія, 18:00