Уявіть, що ви можете повернутися у минуле, змінити долю, зазирнути в майбутнє чи застрягти в одному дні назавжди. Подорожі в часі – не лише улюблений прийом у кіно, а справжня машина для запуску емоцій, філософських питань і незабутніх сюжетів.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які змушують замислитись над тим, як кожна секунда може змінити все. Від культової класики до сучасних трилерів.

«Назад у майбутнє» (1985-1990)

Легендарна трилогія про хлопця та ексцентричного вченого, які мандрують у часі за допомогою автомобіля DeLorean DMC-12. У першому фільмі підліток Марті випадково потрапив із 1985 в 1955 рік, де він зустрічає своїх батьків, учнів середньої школи. Там він має допомогти їм закохатися та знайти спосіб повернутися назад у 1985 рік.

«Машина часу» (2002)

Екранізація класичного роману Герберта Веллса. У головного героя, молодого професора Гартдегена, трагічно гине кохана. Її смерть справляє на нього погане враження, а тому він шукає будь-який можливий спосіб повернути час назад і врятувати її. Йому вдається винайти машину часу, однак змінити минуле не виходить, тому він опиняється в загадковому майбутньому.

«День бабака» (1993)

Герой застряє в одному дні – 2 лютого. Цього дня у невеликому містечку в штаті Пенсільванія проводять День бабака. Телевізійний ведучий Філ Коннорс щороку приїжджає на цей захід, щоб зняти про нього репортаж. Чергова поїздка нічим не відрізняється від попередніх, однак цього разу він застрягає у 2 лютого, події якого повторюються.

«Ефект метелика» (2004)

Еван Треборн страждає від провалів у пам’яті, що стирають його спогади. З віком він виявляє, що має здатність подорожувати в минуле і змінювати події. Так Еван починає експериментувати зі зміною окремих моментів свого минулого. З кожною спробою переписати історію він сподівається створити краще майбутнє для себе і небайдужих йому людей, однак насправді його дії мають непередбачувані наслідки.

«Початковий код» (2011)

Капітан авіації Колтер Стівенс прокидається в тілі незнайомого чоловіка. Незабаром він з’ясовує, що бере участь у завданні щодо знешкодження терориста, який замінував приміський потяг Чикаго. Стівенс став частиною урядового експерименту під назвою «Початковий код» – програми, яка дозволяє втілюватися в іншу людину в останні вісім хвилин її життя.

«Петля часу» (2012)

Сюжет починається з винаходу в 2074 році можливості подорожувати в часі. Однак через зловживання і можливі незворотні наслідки офіційно подорожувати заборонено. Втім злочинці вирішили користуватися «машиною часу», аби знищувати людей.

«Детонатор» (2004)

Двоє молодих інженерів Аарон і Ейб – співробітники приватної ІТ-компанії. Вони створюють пристрій, який випадково стає машиною часу. Вченим доводиться ізолюватися від світу, аби уникнути наслідків свого винаходу. Першим здійснить подорож Ейб. У першому альтернативному майбутньому він залучить до подорожі, яка триватиме майже до кінця фільму. Однак все піде не так, як очікувалося.

«Дружина мандрівника в часі» (2009)

Фільм оповідає про молоду пару. Генрі через складне генетичне захворювання вміє переміщатися в часі. Свої здібності він не може контролювати, вони проявляються самі, як і їх наслідки.

«Коханий з майбутнього» (2013)

У 21 рік Тім Лейк виявляє, що може подорожувати в часі. Тім не може змінити історію, але він може змінити те, що відбувається або відбувалося в його власному житті. Нещасний випадок обриває часову петлю, і Тім повинен одержати над часом перемогу знову.