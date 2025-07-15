Метт Деймон в образі Одіссея

Зйомки фільму «Одіссея» Крістофера Нолана все ще тривають, проте деякі кінотеатри вже оголосили про продаж квитків. У США квитки можна буде придбати з 17 липня, тобто за рік до прем’єри, повідомляє ITC.

Такий ажіотаж є унікальним. Проте для «Одіссеї» ця новинка не є єдиною: стрічка стане першим в історії фільмом, який повністю зняли на плівкові камери IMAX.

Нагадаємо, фільм заснований на однойменній епічній поемі Гомера, що розповідає про подорож царя Ітаки Одіссея додому після завершення Троянської війни. Головну роль зіграв Метт Деймон, сина Одіссея Телемаха – Том Голланд, Зендея постане в ролі Афіни, а Шарліз Терон – Цірцеї, а Енн Гетевей зіграє Пенелопу. Також серед акторського складу, за непідтвердженими даними, мають з’явитися Роберт Паттінсон, Бенні Сафді, Елліот Пейдж та Міа Гот.

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«Одіссея» стане найдорожчим фільмом в кар’єрі Нолана з бюджетом у понад 250 млн доларів. Досі його найвитратнішим проєктом був «Темний лицар: Відродження легенди» з бюджетом у 250 млн доларів. Для порівняння «Початок» коштував 160 млн доларів, а «Оппенгеймер» – 100 млн.

Знімання «Одіссеї» наразі тривають в Шотландії, після чого перемістяться в Ірландію та завершаться у Лондоні. Раніше Нолан знімав у Марокко, Греції та Італії. Реліз картини відбудеться 17 липня 2026 року у США, в Україні прокат стартує 16 липня.