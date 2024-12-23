Сиквел діснеївської анімації «Ваяна 2» піднявся на 4-те місце у рейтингу найкасовіших фільмів року, обійшовши ще один сиквел, «Дюну 2».

Нові пригоди Ваяни та її друга, напівбога Мауї заробила в прокаті 729,7 млн доларів, з яких 349,3 млн їй приніс прокат у США. Зірковий фільм Дені Вільньова з його зірковим кастом має бокс-офіс у 714,4 млн доларів.

Також «Ваяна 2» став третім найприбутковішим мультфільмом 2024 року, обігнавши пригодницьку анімацію «Панда Кунг-Фу 4» з її 547,7 млн доларів.

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Топ-5 найприбутковіших фільмів 2024 року

(за даними сайту Box Office Mojo на 22 грудня 2024 року у доларах США):