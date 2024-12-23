Житлову будівлю на вул. Цехова, 7 адаптують під офісний центр

Депутати Львівської міської ради погодили детальний план території у районі вул. Цехової, Газової, Куліша, що передбачає адаптацію триповерхового житлового будинку під громадську будівлю.

Детальний план охоплює територію 1,45 га та передбачає нове будівництво на місці одноповерхового житлового будинку на вул. Цеховій, 7. Йдеться про надбудову ще двох поверхів і перетворення занедбаної будівлі на триповерховий житловий будинок. Висота будівлі не має перевищувати 16 м.

Громадське обговорення проєкту ДПТ провели ще у 2021 році. У листопаді 2024 року детальний план винесли на розгляд містобудівної ради. Архітектор Роман Андрусишин повідомив, що будівля на вул. Цеховій, 7 мала бути триповерховою, однак її будівництво зупинили на рівні першого поверху в 1939 році через війну. За роки розгляду ДПТ на цій ділянці вже збудували триповерховий житловий будинок, однак його пропонують перевести в нежитлову функцію.

У 2017 році Львівська міськрада відвела ділянку на вул. Цехова, 7 Євгену Молчанову. Він і профінансував розробку відповідного ДПТ.