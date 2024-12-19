Зараз ділянці ДПТ активно забудовується житлом

Депутати Львівської міської ради затвердили детальний план території в районі вул. Залізничної, вул. Левандівської та залізничної колії, що передбачає будівництво житлово-громадського кварталу з офісами та готелями, а також облаштування нової площі та пішохідної алею. За відповідну ухвалу проголосували на пленарному засіданні у четвер, 19 грудня.

Детальний план охоплює 19,3 га, ця територія зараз активно забудовується житлом. Зі сторони вул. Левандівської будують масштабний ЖК «Шенген». ДПТ передбачає будівництво невеликого житлового будинку з підземним паркінгом на 14 місць на вул. Луцького. Зі сторони залізничних колій пропонують розмістити низку громадських будівель – офіси, готель та новий корпус швейної компанії Astron. Крім цього, на цій ділянці розмістять прибудований підземно-надземний гараж з експлуатованою покрівлею.

Натомість занедбані будівлі залізничної інфраструктури демонтують. Висота нових житлових будинків не має перевищувати 8-12 поверхів, а громадських – до 6 поверхів. У межах проектованих проїздів та пішохідного залізничного моста планують влаштувати площу з громадським простором. Уздовж проїзду Проектованого-2 пропонують прокласти пішохідний бульвар.

Розробку відповідного детального плану замовило ТзОВ «Панко». Фірма зареєстрована у 2015 році на вул. Залізничній, 7 і належить львів’янці Ользі Панчук та мешканцю Великого Дорошева Миколі Панчуку. Ольга Панчук є співвласницею низки будівельних компаній, зокрема ТзОВ «Вертикаль Інвест Груп», що зареєстроване за цією ж адресою, що і «Панко». Ще одним власником «Вертикаль Інвест Груп» є бізнесмен родом із Донецька Сергій Напрасніков. Інша його компанія будує масштабний ЖК у Басівці. «Вертикаль Інвест Груп» кілька разів зверталась до Львівської міськради за дозволом на розробку земельної документації для будівництва готелю і ресторану на вул. Залізничній, 7 й таки отримала відповідну ділянку в оренду в листопаді.

На пленарному засідання 19 грудня депутати ЛМР цей детальний план погодили. Тепер забудовники зможуть звернутися і міську раду за дозволами на будівництво.