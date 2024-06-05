Червоним кольором позначені межі детального плану території

Біля залізничного вокзалу у Львові планують збудувати житлово-громадський квартал із офісами та готелями, а також облаштувати нову площу та прокласти пішохідну алею. Відповідний детальний план території в районі вул. Залізничної, вул. Левандівської та залізничної колії оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Детальний план охоплює територію площею 19,3 га, яка вже активно забудовується житлом. Зокрема зі сторони вул. Левандівської розбудовується масштабний ЖК «Шенген». ДПТ передбачає будівництво невеликого житлового будинку з підземним паркінгом на 14 місць на вул. Луцького. Зі сторони залізничних колій пропонують розмістити низку громадських будівель – офіси, готель та новий корпус швейної компанії Astron. Крім цього, на цій ділянці розмістять прибудований підземно-надземний гараж з експлуатованою покрівлею.

Натомість занедбані будівлі залізничної інфраструктури демонтують. Висота нових житлових будинків не має перевищувати 8-12 поверхів, а громадських – до 6 поверхів. У межах проектованих проїздів та пішохідного залізничного моста планують влаштувати площу з громадським простором. Уздовж проїзду Проектованого-2 пропонують прокласти пішохідний бульвар.

Як вказано в ухвалі ЛМР, розробку відповідного детального плану має профінансувати ТзОВ «Панко». Фірма зареєстрована у 2015 році на вул. Залізничній, 7. Компанія належить львів’янці Ользі Панчук та мешканцю Великого Дорошева Миколі Панчуку. Ольга Панчук є співвласницею низки будівельних компаній, зокрема ТзОВ «Вертикаль Інвест Груп», що зареєстроване за цією ж адресою, що і «Панко». Ще одним власником «Вертикаль Інвест Груп» є бізнесмен родом із Донецька Сергій Напрасніков. Інша його компанія будує масштабний ЖК у Басівці. «Вертикаль Інвест Груп» двічі зверталась до Львівської міськради за дозволом на розробку земельної документації для будівництва готелю і ресторану на вул. Залізничній, 7, однак на останньому пленарному засіданні це питання так і не внесли до порядку денного.

Громадське обговорення проекту ДПТ у районі вул. Залізничної, вул. Левандівської та залізничної колії відбудеться 13 лютого о 16:00 у Першій Львівській медіатеці на вул. Мулярській, 2а.