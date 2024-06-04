Червоним кольором позначена ділянка майбутньої забудови на вул. Персенківка, 2

На місці «Львівського заводу будівельних виробів» планують збудувати масштабний багатофункційний комплекс із вбудованими об’єктами ділового і культурного призначення, побутового обслуговування населення та дитсадком. Натомість закинуті будівлі заводу знесуть. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 4 травня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Персенківка, 2, поблизу колишнього Львівського автобусного заводу, на території закинутого «Львівського заводу будівельних виробів». Ці будівлі планують знести й натомість збудувати масштабний комплекс із готелями та апартаментами на 477 помешкань та дворівневим підземним паркінгом на 750 автомобілів. На розі вул. Персенківки та Стрийської планують збудувати 18-поверхову будівлю, висота решти комплексу буде варіюватися від 6 до 7 поверхів.

Як розповів під час засідання виконавчого комітету 4 червня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, у комплексі також розмістять дитсадок на 50 місць, натомість школа не передбачена, оскільки в багатоповерхівках запроектовані апартаменти для тимчасового перебування.

Через масштабність будівництва перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко запропонував членами виконкому разом із представниками управління освіти провести виїзне засідання на місці майбутньої забудови.

За містобудами до Львівської міськради звернулося ТзДВ «Львівський завод будівельних виробів». У вересні 2022 року за зверненням підприємства депутати Львівської міськради погодили детальний план території в районі вул. Стрийської, Луганської та Персенківки, що охоплює близько 20,6 га та передбачав будівництво на місці колишнього заводу кількох готелів, офісного центру, а також багатофункційного комплексу із супермаркетом, магазинами та закладами харчування.

У лютому 2024 року депутати ЛМР віддали «Львівському заводу будівельних виробів» в оренду на 10 років дві ділянки загальною площею майже 2,8 га під будівництво багатофункціонального комплексу з апарт-готелем та відкритими автостоянками, а також офісних і громадських будівель.

ТзДВ «Львівський завод будівельних виробів» зареєстроване у 2001 році. Найбільшу частку в компанії має львів’янин Микола Паньків. Ще дві невеликі частки належать львів’янам Роману Сисі та Тетяні Марків. Микола Паньків у 2010-2020 роках двічі був депутатом Миколаївської районної ради.