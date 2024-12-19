Червоним кольором позначені межі детального плану

ПП «Галич-Рітейл» та ТзОВ «Тестек-2» звернулося в міську раду Львова з проханням розробити детальний план території в районі вул. Городоцької, Наливайка, Академіка Гнатюка, Менцинського. Компанії належать власнику мережі супермаркетів «Арсен». Їм належить нерухомість у районі території розроблення ДПТ та дві приватизовані ділянки. На одній із них розташована тимчасова приватна парковка, на місці якої пропонують збудувати громадську будівлю.

Як інформував ZAXID.NET, ділянка 0,37 га на вул. Городоцькій, 23 з 2021 року перебуває у приватній власності ПП «Галич-Рітейл». Через ТзОВ «Центр Проект» компанія також належить Михайлу Весельському – власнику мережі супермаркетів «Арсен». Крім цього, у листопаді 2024 року депутати ЛМР дозволили іншій його компанії ТзОВ «Тестек-2» купити 0,069 га на вул. Городоцькій, 25, навпроти будівлі СІЗО, де розташована занедбана двоповерхова будівля, що перебуває у приватній власності цієї компанії.

Зараз на ділянці 0,37 га розташована тимчасова парковка. ПП «Галич-Рітейл» та ТзОВ «Тестек-2» звернулися до міської ради з проханням розробити детальний план, який передбачатиме будівництво громадської будівлі на місці автостоянки. Ці компанії мають профінансувати розробку ДПТ. На сесії 19 грудня депутати дозволили розробити відповідний детальний план, що охоплюватиме загалом 3,3 га.

Додамо, що після розробки документів детальний план винесуть на громадське обговорення, після чого його ще мають затвердити депутати ЛМР.