Нерухомість на вул. Городоцькій, 25 також належить компанії «Тестек-2»

Львівська міська рада погодила продаж земельної ділянки на вул. Городоцькій, 25 у приватну власність компанії ТзОВ «Тестек-2». Компанія належить власнику мережі супермаркетів «Арсен» Михайлу Весельському. Він купить ділянку за 12,8 млн грн.

Йдеться про 0,069 га на вул. Городоцькій, 25, навпроти будівлі СІЗО, де розташована занедбана двоповерхова будівля площею 407,1 м2, що перебуває у приватній власності ТзОВ «Тестек-2». Ще частина ділянки вільна від забудови.

Червоним позначена ділянка на вул. Городоцькій, 25

У липні 2024 року депутати затвердили ТзОВ «Тестек-2» проєкт землеустрою та передали ділянку в оренду на 10 років під будівництво та обслуговування будівель торгівлі. На сесії 28 листопада депутати затвердили нормативну грошову оцінку ділянки – 12,8 млн грн – і дозволили компанії «Тестек-2» її викупити. Також депутатами дозволили розтермінувати виплату на рік.

Нинішній стан ділянки на вул. Городоцькій, 25

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Тестек-2» зареєстроване у 2020 році на вул. Городоцькій, 25 та займається орендою нерухомості. Власником компанії є киянин, бенефіціар мережі супермаркетів «Арсен» Михайло Весельський.

Додамо, що поруч розташована ділянка 0,37 га на вул. Городоцька, 23, що з 2021 року перебуває у приватній власності ПП «Галич-Рітейл». Через ТзОВ «Центр Проект» компанія також належить Михайлу Весельському.