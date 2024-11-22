Йдеться про ділянку під недобудом на вул. Богдана Хмельницького, 249

Касаційний господарський суд Верховного Суду повернув у комунальну власність громади Львова земельну ділянку площею близько 15 соток на вул. Богдана Хмельницького, 249. Львівська міськрада три роки судилася із забудовником «Кристал-Медіа» за цю ділянку.

Як повідомили в юридичному департаменті ЛМР, у 2021 році Львівська міськрада виявила, що ТзОВ «Кристал-Медіа» незаконно зареєструвало земельну ділянку площею 1480 м2. Право власності на вказану земельну ділянку воно набуло на підставі договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва з земельною ділянкою.

Ця ділянка ще у 2014 році була передана ПП «Центр соціальної реабілітації молоді» для майбутнього будівництва центру реабілітації. Центр передав землю та недобуд ТзОВ «Кристал-Медіа», яке у 2015 році її незаконно приватизувало.

«Кристал-Медіа» планувало збудувати на цій ділянці 9-поверхівку з площами для громади – капличкою та класами для релігійної школи. Другим замовником будівництва виступала Курія Львівської Архієпархії УКГЦ.

У лютому 2016 невідомі почали вести на ділянці підготовчі будівельні роботи, рити траншеї та обгороджувати територію. Тоді ж мешканці сусідніх будинків вийшли на протест та кілька днів поспіль цілодобово охороняли об’єкт. Містяни сказали, що на громадських слуханнях їх взагалі ніхто не питав, чи хочуть вони тут облаштувати каплицю, а тим більше багатоповерховий будинок.

Господарський суд Львівської області задоволив позов ЛМР, а 3 вересня це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд. У середу, 20 листопада, Касаційний господарський суд Верховного Суду поставив крапку в справі стосовно незаконної приватизації земельної ділянки на вул. Богдана Хмельницького, 249.

За даними YouControl, ТзОВ «Кристал-Медіа» зареєстроване у Львові 14 років тому. Власниками фірми є львів'яни Олексій Асаєвіч, Валерій Дурягін і Дмитро Марченко.

Олексій Асаєвіч також є співвласником українсько-польського підприємства ТОВ «Тел-Сат», що спеціалізується на оптовій торгівлі. Валерій Дурягін має частку в ТОВ «Проектно-конструкторське виробниче підприємство «Крєдув», яке займається виробництвом електричних нагрівачів. Крім того, йому належать будівельна компанія ТОВ «Альтінг-Груп» та ресторанний бізнес у вигляді ТОВ «Рестогруп». Дмитро Марченко є співвласником інженерної компанії ТОВ «Гражда».