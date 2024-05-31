Йдеться про 0,15 га землі під недобудованим Центр соціальної реабілітації молоді на вул.ж Хмельницького у Львові

Господарський суд Львівської області повернув у комунальну власність ділянку під недобудованим Центром соціальної реабілітації молоді на вул. Хмельницького у Львові, яку неодноразово хотіли забудувати під житло та адмінбудівлю. Суд вирішив, що компанія «Кристал-Медіа» приватизувала землю незаконно.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Хмельницького, 249, де розташований недобуд. Як вказано в матеріалах справи, у 2014 році, не маючи права власності на цю ділянку, ПП «Центр соціальної реабілітації молоді» передало її разом із недобудом в іпотеку, після чого на підставі рішення суду за нею зареєстрували право власності. У 2015 році ділянку разом із недобудом придбало ТзОВ «Кристал-Медіа».

У 2016 році на місці недобуду планували збудувати 9-поверхівку з капличкою на першому поверсі, однак через протести мешканців, які побоювалися, що підземні роботи пошкодять сусідні будинки, будівництво зупинили, а забудовник домовився з церквою та мешканцями збудувати адмінбудівлю, добудувавши один поверх та розмістивши паркінг згори. У січні 2020 року виконком видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишньої будівлю Центру розвитку молоді під адміністративно офісну споруду. Вже в березні виконком ці МУО скасував, однак забудовник через суд довів незаконність цього рішення та відновив дію містобудів.

У 2021 році Львівська міськрада виявила, що комунальну ділянку приватизували незаконно, адже мерія не видавала на це відповідних документів, тому звернулася в суд. Господарський суд Львівської області підтвердив, що землю приватизували з порушеннями, адже міськрада на це дозволу не видавала.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Богдан Яворський позов міської ради задовольнив та вирішив витребувати ділянку на вул. Хмельницького, 249 із власності «Кристал Медіа» в комунальну власність. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ «Кристал-Медіа» зареєстроване у 2011 році та займається будівництвом. Власниками компанії вказані троє львів’ян – Дмитро Марченко, Валерій Дурягін і Олексій Асаєвіч.