Травмованих госпіталізували до Надвірнянської центральної районної лікарні

13 людей отримали травми внаслідок аварії, що трапилася у неділю, 22 грудня, у Лоєвій Надвірнянської громади на Івано-Франківщині. Про це повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

У селі Лоєва Надвірнянської громади зіткнулися два автомобілі. Спершу повідомляли, що постраждало 12 людей, їх госпіталізували до Надвірнянської центральної районної лікарні.

Фото Зіновія Андрійовича. На фото травмована жінка внаслідок ДТП

У пресслужбі поліції в Івано-Франківській області повідомили «Суспільному», що аварія трапилася об 14:37 за участю легковика Jaguar та мікроавтобуса Renault Trafic.

Через зіткнення на дорозі був ускладнений рух транспорту.

Затор, який виник внаслідок аварії у селі Лоєва. Фото Зіновія Андрійовича

Доповнено об 18:21. Прикарпатські поліцейські встановили, що у зіткненні винна 19-річна водійка Jaguar, жителька Львівської області. Вона, здійснюючи обгін попутного автомобіля, не переконалася в безпечності маневру та порушила правила дорожнього руху – перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки. Відтак виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з мікроавтобусом, за кермом якого був 25-річний мешканець Івано-Франківської області.

Поліція також опублікувала відео моменту ДТП.

У поліції також уточнили, що в результаті аварії травми отримали водії та пасажири обох транспортних засобів. Загалом до медичних закладів доставили 13 людей, серед них один – неповнолітній. Троє людей наразі у важкому стані.

«Поліцейські опитують свідків дорожньо-транспортної пригоди, продовжують огляд місця події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України», – додають у дописі.

Нагадаємо, у суботу, 21 грудня, у Кременецькому районі Тернопільської області сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло немовля. Ще двоє людей отримали травми.