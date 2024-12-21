Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка авто загинула на місці події

У Камінь-Каширському районі Волинської області сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 56-річна жінка, ще троє чоловіків отримали травми. Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія трапилась у п’ятницю, 20 грудня, на дорозі біля села Северинівка. За даними попередніми даними поліції, 50-річний водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.

Від отриманих трам на місці події загинула 46-річна пасажирка автомобіля. Водія та двох пасажирів 42 та 43 років із травмами госпіталізували до лікарні. У поліції зазначили, що всі постраждалі – жителі Рівненської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини).

Нагадаємо, 18 грудня поблизу села Пальче Луцького району мікроавтобус зʼїхав з дороги та зіткнувся з деревом. Водій загинув на місці події, а пʼятеро пасажирів – постраждали.