Смертельна аварія сталася поблизу села Прибузьке Хмельницького району

У четвер, 19 грудня, поблизу села Прибузьке Хмельницького району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення двох легковиків загинула пенсіонерка, а також постраждав 53-річний водій. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, 53-річний водій автомобіля Mercedes-Benz 240D не впорався з керуванням і вʼїхав у Peugeot Partner. У результаті зіткнення 76-річна пасажирка першого легковика від отриманих травм померла в реанімації, а водія госпіталізували з переломами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідування триває.