Смертельна аварія сталася 18 грудня неподалік ресторану «Загадка»

У середу, 18 грудня, на виїзді з Хмельницького сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 53-річний водій автомобіля Audi. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

За даними слідства, аварія сталася близько 12:00 неподалік ресторану «Загадка».

«Водій автомобіля Audi, виконуючи маневр випередження, зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом, після чого врізався у відбійник. Від отриманих травм 53-річний водій легковика помер на місці події», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.