Смертельна аварія сталася вранці 18 грудня у Луцькому районі

Вранці 18 грудня поблизу села Пальче Луцького району мікроавтобус зʼїхав з дороги та зіткнувся з деревом. Водій загинув на місці події, а пʼятеро пасажирів – постраждали. Про це повідомила пресслужба поліції області.

«52-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, ймовірно, не впорався з керуванням. Від отриманих травм він загинув на місці, ще пʼятеро людей отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню», – зазначають поліцейські.

На місці ДТП працювали правоохоронці, кілька бригад швидкої допомоги та рятувальники.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого). Розслідування триває.