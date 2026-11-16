Естонська влада перебудовує цифрову інфраструктуру

На тлі посилення російської агресії Естонія готується до можливого вторгнення та розробляє систему, яка дозволить уряду продовжувати керувати країною з-за кордону навіть у разі її окупації. Про це у понеділок, 16 листопада, повідомило Politico.

Естонська влада перебудовує цифрову інфраструктуру, щоб державні установи могли працювати навіть після знищення центрів обробки даних або появи на території країни ворожих військ. Зокрема, державні послуги поступово переносять на хмарні платформи.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Про нову стратегію розповів Тину Грюнберг, який працював над її розробкою. Раніше він обіймав посаду заступника генерального секретаря з питань цифрової інфраструктури та кібербезпеки Міністерства юстиції та цифрових справ Естонії.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Країна вже створила резервну копію важливої державної інформації у так званому «цифровому посольстві» в Люксембурзі. Там зберігаються дані з основних державних реєстрів, зокрема реєстру громадян і земельного кадастру, а також правовий кодекс Естонії. Наступним етапом стане розгортання захищених застосунків на хмарних платформах Microsoft Azure та Amazon Web Services, а також на власній державній інфраструктурі. Їх планують розмістити в цифровому посольстві та інших локаціях у Європі.

Радник з питань ІТ-архітектури та інфраструктури Міністерства юстиції та цифрових справ Аллан Аллмер пояснив Politico, що Естонія прагне підготуватися до найгірших сценаріїв і звести їхні наслідки до мінімуму.

«Навіть у найсерйозніших сценаріях нам потрібно зберегти надійну основу, на якій можна буде відновити цифрову державу Естонії», – наголосив він.

За словами Аллмера, спочатку головним завданням було гарантувати збереження державної інформації. Для цього й створили резервне сховище в Люксембурзі. Тепер Естонія переходить до наступного етапу – розробляє механізми, які дозволять не лише зберегти дані, а й продовжувати роботу державних органів під час кризи. Це свідчить про зміну підходу до цифрової безпеки.

Раніше держави зосереджувалися переважно на захисті інформації всередині власних кордонів, розвивали національні технології та будували власні центри обробки даних. Тепер країни, які мають підвищений ризик опинитися в умовах збройного конфлікту, дедалі частіше намагаються розподіляти ризики та виносити частину цифрової інфраструктури за кордон.

Нагадаємо, Естонія передислоковує Першу бригаду з міста Тапа до Йихві, що розташоване приблизно за 50 км від кордону з Росією. Також у прикордонній Нарві будують військову базу, розраховану на тисячу військовослужбовців.