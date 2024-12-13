Смертельна аварія сталася у селі Дачне Луцького району

У четвер, 12 грудня, в селі Дачне Луцького району сталася смертельна ДТП. Водій легковика збив на смерть пішохода, який перебігав дорогу. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

За даними слідства, 39-річний житель Ківерець, водій автомобіля Škoda Octavia, збив 41-річного місцевого жителя, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

«Транспортний засіб поліцейські вилучили. Відомо, що водій був тверезий», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.