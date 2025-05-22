Батьки обвинуваченої повністю виплатили потерпілим заподіяну шкоду

Надвірнянський районний суд визнав Анну Жидяк винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. За скоєння аварії, внаслідок якої постраждали 11 людей, студентці Львівського торгово-економічного університету призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Вирок винесли 15 травня. Йдеться про ДТП, яка сталася 22 грудня 2024 року на трасі Мукачево- Львів у селі Лоєва на Прикарпатті. Анна Жидяк за кермом електрокара Jaguar під час обгону попутного авто на швидкості 110 км/год виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з мікроавтобусом Renault Trafic. Внаслідок аварії до медзакладів доставили 13 людей, серед них 4-річну дитину. За висновками медекспертів травми різного ступеня важкості отримали 11 людей.

Під час судового засідання Анна Жидяк визнала свою вину і пояснила, що в той день разом з друзями поверталися з курорту «Буковель» до Львова. Водійка заперечила, що їхала зі швидкістю понад 100 км/год і сказала, що не пам’ятає, як перетнула суцільну лінію. Студентка назвала причиною ДТП брак водійського досвіду та необізнаність із дорожніми умовами, зокрема перепадами на шляху, через які не побачила автомобіль на зустрічній смузі.

Внаслідок аварії вона отримала переломи обох рук та струс мозку, тому не пам’ятає всіх обставин ДТП. Анна Жидяк сказала, що її батьки відвідували потерпілих в лікарні і повністю виплатили заподіяну їм шкоду. Потерпілі підтвердили це і сказали, що не мають претензій до обвинуваченої.

Суд врахував позитивну характеристику обвинуваченої, її інвалідність ІІІ групи і те, що вона навчається на третьому курсі факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій ЛТЕУ. Також вивчив адмінпротокол за перевищення швидкості, складений на Анну Жидяк за місяць до аварії.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Солодовніков визнав водійку Jaguar винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження і призначив їй 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.