У ДТП на Вінниччині загинули троє людей

У Гайсині Вінницької області мінівен Opel Zafira зіткнувся з вантажівкою Volvo. Внаслідок ДТП загинули троє пасажирів мінівена. Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія трапилась у п'ятницю, 20 грудня, близько опівночі. Попередньо правоохоронці встановили, що 35-річна водійка Opel Zafira під час розвороту не переконалась у безпечності маневру, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo, якою керував 22-річний волинянин.

На місці події від отриманих травм загинули троє пасажирів Opel Zafira: чоловіки віком 28 та 36 років, а також 42-річна жінка. Водійку мінівена, двох 40-річних пасажирок та 41-річного чоловіка з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Всі постраждалі – жителі Гайсинського району.

«На місці події слідчо-оперативна група поліції провела необхідні першочергові слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються. У водіїв відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи», – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, 16 жовтня біля села Писарівка Вінницької області зіткнулись автомобіль DAF та мікроавтобус Renault Trafic. Внаслідок ДТП загинули шестеро людей, серед них – двоє дітей.