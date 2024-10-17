Смертельна аварія трапилась увечері 16 жовтня біля села Писарівка Вінницького району

На Вінниччині зіткнулись автомобіль DAF та мікроавтобус Renault Trafic. Унаслідок ДТП загинули шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Як повідомили в поліції Вінниччини, аварія трапилась 16 жовтня близько 17:20 на автодорозі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Ізварине. Неподалік села Писарівка Вінницького району водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Renault Trafic.

За кермом вантажівки перебував 36-річний житель Гайсинського району, мікроавтобусом керував 48-річний вінничанин.

«Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події. Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні», – ідеться в повідомленні.

У поліції додали, що водія вантажівки DAF затримали, а автомобілі помістили на арештмайданчик. У водія фури взяли забір крові для проведення токсикологічної експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У поліції повідомили про призначення ряду експертиз, за результатами яких «будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди».