ДТП трапилась 16 жовтня на вул. Шевченка в Стрию

У Стрию водій Ford Focus збив двох неповнолітніх дівчаток, які переходили дорогу пішохідним переходом. Підлітків із травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 16 жовтня, близько 18:20 у Стрию. На вул. Шевченка 44-річний водій Ford Focus наїхав на двох місцевих мешканок – дівчаток віком 12 і 13 років. Вони переходили дорогу пішохідним переходом. Унаслідок ДТП підлітків із травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі.