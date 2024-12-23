До холдингу також може приєднатися Mitsubishi

Японські автовиробники Honda та Nissan підписали меморандум щодо початку перемовин про злиття в одну компанію. До холдингу також може приєднатися Mitsubishi Motors. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомила британська газета Financial Times, передає Forbes.

Honda та Nissan планують завершити злиття та створити новий холдинг до серпня 2026 року. При цьому обидва бренди будуть збережені. До холдингу також може приєднатися Mitsubishi, остаточне рішення щодо злиття компанія ухвалить протягом наступного місяця.

Таким чином автовиробники планують посилити конкурентоспроможність на ринку автомобілів. Очікується, що вартість утвореної корпорації становитиме близько 58 млрд доларів.

«Ми починаємо обговорення бізнес-інтеграції, яка може сформувати наше майбутнє. Об’єднання сильних сторін обох компаній можемо надати неперевершену якість клієнтам у всьому світі, які цінують наші бренди. Разом ми можемо створити для них унікальний спосіб насолоджуватися автомобілями, яких жодна компанія не могла досягти поодинці» – сказав гендиректор Nissan Макото Утіда.

Як зазначає «Економічна правда», у разі злиття компанії стандартизують платформи для автомобілів, оптимізують виробничі потужності та інтегрують дослідження та розробки. Президента нового холдингу обиратимуть серед кандидатів Honda, оскільки вона є старшим партнером. Також Honda призначатиме більшість директорів.