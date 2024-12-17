Вибір автомобіля для сім’ї – це баланс між ціною, комфортом та надійністю

Вибір автомобіля для сім’ї – це баланс між ціною, комфортом та надійністю. Avtosota наводить список з п’яти найкращих моделей, які ідеально підходять для сімейних поїздок.

Toyota Corolla SE (2021)

Компактний седан відрізняєтесь економічністю та високою надійністю. Авто оснащене 2,0-літровим двигуном потужністю 169 кінських сил, що забезпечує витрату палива близько 7,5 л/100 км у місті та 5,8 л на трасі. У комплектацію входить система безпеки Toyota Safety Sense 2.0 з адаптивним круїз-контролем та автоматичним гальмуванням.

Hyundai Elantra SEL (2022)

Цей автомобіль – це чудовий вибір для сімей з дітьми. Його 1,6-літровий двигун на 147 кінських сил забезпечує витрати до 5,5 л/100 км на трасі. Просторий багажник, підтримка Apple CarPlay та Android Auto роблять цю модель особливо зручною для подорожей.

Kia Forte (2021)

Авто поєднує стильний дизайн із практичністю. Двигун на 147 кінських сил забезпечує витрати палива 5,7 л/100 км на трасі. Багажник об’ємом 433 літри та якісна мультимедійна система з 8-дюймовим екраном роблять цю модель функціональною та практичною.

Nissan Sentra (2020)

Ця модель вирізняється стильним дизайном та просторим салоном. Седан оснащений двигуном на 149 кінських сил, а витрата палива становить 6,0 л/100 км. Сім’ї оцінять об’єм багажника в 404 літри та просунуту систему безпеки Nissan Safety Shield 360.

Honda Accord (2016)

Ця модель є ідеальним поєднанням надійності та простору. 2,4-літровий двигун потужністю 185 кінських сил забезпечує впевнений рух, а просторий багажник об’ємом 447 літрів підходить для будь-яких сімейних потреб. Висока залишкова вартість робить її вигідним вкладенням.