Камера заднього виду може зменшити ризик зіткнень і дорогих ремонтів

Багато водіїв хочуть зробити своє авто безпечнішим і функціональнішим, не витрачаючи багато грошей. GoBankinGrates пропонує п’ять недорогих аксесуарів від автоексперта Кріса Пайла, які не лише зроблять ваш автомобіль безпечнішим, але й допоможуть заощадити гроші у майбутньому.

Система камер заднього виду

Камера заднього виду може зменшити ризик зіткнень і дорогих ремонтів.

«Це хороші речі, в які варто інвестувати, якщо ви багато паркуєтесь на стоянках або під'єднуєте причепи. Це прискорює обидва процеси, – зазначає Пайл.

За словами фахівців Edmunds, камери для авто із вбудованим екраном коштують від 150 до 400 доларів.

Відеореєстратор

Пайл наголошує, що після появи систем ABS стало важче визначати винуватця ДТП без додаткових доказів. Відеореєстратор розв'язує цю проблему. Ось чому ви можете розглянути можливість придбання відеореєстратора. Ціна на них досить велика, тому ви зможете знайти той, який відповідає вашим потребам і бюджету.

Тримач для телефону

Цей аксесуар не тільки зручний, але й значно підвищує безпеку під час руху. Пайл зазначив, що хороше кріплення «тримає очі ближче до дороги». Ціни можуть відрізнятися, але ви зможете знайти той, який відповідає вашому бюджету.

Аварійний набір

Маючи в автомобілі аварійний набір, ви зможете уникнути багатьох проблем на дорозі. Наявність такого набору може допомогти вам зробити дрібний ремонт самостійно замість того, щоб викликати механіка чи допомогу на дорозі для дорогого ремонту.

Світлодіодні фари

Яскраві світлодіодні фари значно покращують видимість уночі, що допомагає уникнути аварій. Якщо ви плануєте купувати такі фари, переконайтеся, що вони будуть встановлені правильно.