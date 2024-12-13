Варто заздалегідь підготувати автомобіль до морозів

З настанням зими багато водіїв стикаються з неприємною проблемою – двірники примерзають до лобового скла. Використовувати їх у такому стані небезпечно – це може пошкодити щітки або сам механізм склоочисника.

Avtosota порадила декілька ефективних способів боротьби із цією проблемою.

Одна з найпоширеніших помилок – залишати двірники піднятими на ніч. Це може призвести до ослаблення пружини та зниження їх ефективності. Варто заздалегідь підготувати автомобіль до морозів. На ринку є спеціальні зимові щітки, які менше схильні до зледеніння.

Також альтернативним та доступним варіантом можуть бути чохли для двірників, які легко встановлюються та запобігають примерзанню. Ще один ефективний варіант – обігрівальні смужки для скла, які можна встановити додатково, якщо автомобіль не оснащений функцією підігріву лобового скла.

У разі відсутності спеціальних пристроїв можна обробити двірники розчином із солоної води або медичним спиртом. Ці засоби допомагають запобігти утворенню льоду на щітках. Однак використовувати WD-40 або силіконове мастило не рекомендується, оскільки вони залишають жирний наліт на склі, погіршуючи видимість.