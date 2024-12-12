Якщо цей спосіб не приносить результатів, то доведеться почекати, поки спадуть морози

З настанням морозних днів водіям важливо знати, як правильно паркувати автомобіль, щоб уникнути проблем, пише «Авто Світ».

В Україні, де середній вік автомобілів становить понад 15 років, більшість систем гальм засновані на простих тросових і важільних механізмах. Якщо вони в хорошому стані та регулярно використовуються, вони не повинні створювати проблем навіть у холодну погоду. Однак не всі водії піклуються про технічний стан своїх автомобілів, що може призвести до корозії та замерзання тросів ручного гальма.

Якщо «ручник» замерз за ніч, рекомендується постукати по колесах. Це може допомогти, якщо важелі або саморегулятори застрягли. Постукати потрібно по задніх колесах, тому що саме вони найчастіше блокуються стоянковим гальмом. Однак обережно с пластиковими ковпаками, які під час низьких температур більш крихкі, ніж зазвичай.

Якщо цей спосіб не приносить результатів, то доведеться почекати, поки спадуть морози. Їзда зі стоянковим гальмом хоч і можлива, але ризикована, оскільки це легкий спосіб пошкодити гальмівну систему.

Саме тому у випадку зі старими автомобілями, які не регулярно проходять перевірку технічного стану, рекомендується залишати автомобіль з увімкненою передачею.

На якій передачі залишити машину

На якій передачі залишати автомобіль, має значення, якщо він стоятиме під кутом.

Правило просте:

Якщо ми дивимося обличчям угору, вмикаємо першу передачу. Якщо стоїмо спиною догори, залишаємо машину на задній передачі.

Важливо також, щоб колеса завжди були повернуті до узбіччя. Якщо машина почне котитися, вона не пошкодить машини, які стоять поруч, і не викотиться на дорогу.