Не розслабляйтеся за кермом і уникайте використання гаджетів

Керування автомобілем потребує повної уваги та концентрації. Будь-яка необачна дія може призвести до аварії, тому важливо пам’ятати про речі, які категорично заборонено робити за кермом, пише Avtopilot.

Небезпечні звички

Під час водіння небезпечно:

їсти або перекушувати;

захоплюватися розмовами з пасажирами;

наносити макіяж;

водіям-початківцям не рекомендується їздити з балакучими пасажирами, дітьми та тваринами.

Найнебезпечніший фактор – смартфон

Найнебезпечніше під час водіння – використання мобільного телефона. Розмови, перегляд повідомлень або пошук інформації сильно відриває водія від дороги та значно підвищує ризик ДТП. Ця рекомендація стосується всіх водіїв, незалежно від стажу водіння. Навіть досвідчені водії не застраховані від помилок.

Використання смартфона за кермом знижує швидкість реакції водія на 20%. Це означає, що молодий водій, який розмовляє по телефону, реагує на дорожню ситуацію так само повільно, як і літній водій.

Не розслабляйтеся за кермом і уникайте використання гаджетів. Навіть досвідчені водії можуть припуститися помилки, якщо їхня увага розпорошена.