Станом на кінець 2025 року всі львівські готелі декларували зарплати, вищі мінімалки

Львівська міська рада проаналізувала рівень середніх зарплат у найбільших готелях Львова, а також назвала податки, які сплатили ці готелі в міський бюджет. Низка готелів підвищили середні зарплати у понад два рази. Про це під час засідання виконавчого комітету у вівторок, 7 квітня, повідомила директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун.

Згідно з аналізом ЛМР, у 2025 році львівські готелі сплатили 32,1 млн грн податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), тоді як у 2024 році – 25 млн грн. Середня зарплата в галузі зросла з 12,8 тис. грн на місяць до 18 тис. грн.

Порівняно з початком, станом на кінець 2025 року найбільше зарплати зросли:

City Inn Smart Hotel – з 6,5 тис. грн до 16,9 тис. грн;

Swiss Hotel – з 8,9 тис. грн до 17,5 тис. грн;

Grand Hotel Lviv – з 8,6 тис. грн до 16 тис. грн;

Emily Resort – з 10 тис. грн до 19 тис. грн;

Eurohotel – з 9,7 тис. грн до 17,8 тис. грн;

Taurus – з 9 тис. грн до 16,4 тис. грн;

Sonata – з 9,7 тис. грн до 17,5 тис. грн;

Динаміка росту середніх зарплат у львівських готелях

Натомість у двох проаналізованих готелях зафіксували зниження рівня середніх зарплат – Nobilis Hotel (з 9,8 тис. грн до 9,5 тис. грн) і Best Western Plus (з 19,7 до 16,7 тис. грн).

Як і раніше, найвищі офіційні зарплати фіксують у готелях:

Leopolis Hotel – 47,8 тис. грн;

Premier Hotel Dnister – 33,4 тис. грн;

Ibis – 32,4 тис. грн;

Bankhotel – 25,6 тис. грн.

Динаміка росту офіційних зарплат у львівських готелях

Крім цього, Інна Свистун зауважила, що на початку року було п’ять готелів, які платили працівникам зарплату, нижче мінімальної. Тоді як станом на кінець 2025 року у всіх готелях перетнули цю позначку.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області Михайло Борусовський повідомив, що середня зарплата по ресторанній галузі Львова становить 19,7 тис. грн, тоді як у першому кварталі минулого року цей показник становив 13,1 тис. грн, тобто зросла на 45%.

При цьому, він наголосив що є проблема із системним розривом між сплаченим готелями туристичним збором і кількістю фактично зареєстрованих гостей у готелях. Це може свідчити про те, що частину розрахунків за проживання проводили неофіційно.

«Ми порівняли обсяги реалізації послуг за перший квартал 2025 року та перший квартал 2026 року. Ми встановили, що обсяги надання послуг із розміщення у першому кварталі 2026 року зросли в середньому на 40%. До міського бюджету Львова впродовж цього ж періоду сплачено 9,3 млн грн туристичного збору, що на 1,9 млн грн більше, тобто на 25%, відповідно до показника першого кварталу 2025 року. Тобто зафіксовано ознаки системного розриву між потенційно можливими та фактично задекларованими обсягами податкових надходжень, що формується за рахунок туристичного збору. Зокрема, аналіз надходжень туристичного збору свідчить про невідповідність між рівнем завантаженості готелів і задекларованою кількістю осіб, що скористалися послугами розміщення. Йдеться про наявність або неповного обліку клієнтів, або проведення розрахунків поза межами офіційної звітності», – сказав Михайло Борусовський.

Нагадаємо, Львівська міська рада регулярно моніторить середні зарплати в готелях, супермаркетах і ресторанах, адже ПДФО від зарплат перераховують у міський бюджет і цей податок фактично є його основою.