Одні з найвищих середніх зарплат декларує мережа АТБ

Львівська міська рада проаналізувала рівень зарплат у популярних торгових мережах міста. Звіт про діяльність 13-ти мереж підготував департамент економічного розвитку ЛМР.

Міська рада проаналізувала мережі «Ашан», «Арсен», «Метро», «Сільпо», АТБ, «Епіцентр», «Рукавичка», «Близенько», «Галицька свіжина», Comfy, «Сімі», «Аврора» і Eva. Загалом за перші 9 місяців 2025 року мережі сплатили до міського бюджету 325,4 млн грн ПДФО та ще 109,3 млн грн акцизу. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих у Львівській громаді:

«Близенько» – 26,8 тис. грн/місяць (2725 працівників);

«Арсен» – 24,1 тис. грн/місяць (1488 працівників);

«Рукавичка» – 23,9 тис. грн/місяць (2600 працівників);

«Галицька свіжина» 20 тис. грн/місяць (652 працівники).

Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих поза межами Львівської громади:

АТБ – 40,9 тис. грн/місяць;

Comfy – 34,3 тис. грн/місяць (139 працівників у Львові);

«Епіцентр» – 33,3 тис. грн/місяць (1610 працівників у Львові);

«Аврора» – 31,8 тис. грн/місяць (424 працівників у Львові);

«Метро» – 30,9 тис. грн/місяць (274 працівників у Львові);

«Сільпо» – 25,7 тис. грн/місяць;

Eva – 27 тис. грн/місяць;

«Ашан» – 21,2 тис. грн/місяць (494 працівників у Львові);

Сімі – 20,9 тис. грн/місяць.

Як розповіла ZAXID.NET директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Інна Свистун, загалом торгові мережі на рік сплачуть 4% від всього ПДФО, яке надходить у міський бюджет Львова, а зареєстровані поза межами Львівської громади мережі сплачують податки за місцем праці робітників.

Середні зарплати по Львову в сегменті роздрібної торгівлі, за даними порталу Work.ua, становлять 23 тис. грн. При цьому, проаналізовані мережі пропонують потенційним працівникам переважно той же рівень зарплат, який вони декларують офіційно.