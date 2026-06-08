Україна отримала від Ukraine Facility додаткове фінансування

Україна отримала 2,8 млрд євро фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility. Це вже сьомий транш у межах цієї програми. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Гроші передусім спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

«З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро», – повідомила Юлія Свириденко.

Сьомий транш у межах Ukraine Facility

За даними прем’єрки, на цьому етапі фінансування Україна виконала 11 індикаторів «Плану України», що передбачають реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Також Україна достроково виконала низку умов, які передбачені для наступних етапів фінансування.

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«Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ», – додала премʼєрка.

Зауважимо, що програма підтримки України Ukraine Facility стартувала у 2024 році. Вона передбачає фінансування до 50 млрд євро, гроші виділяють у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024-го до 2027 року.

Ukraine Facility має конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприяють розвитку економіки держави, зеленому переходу, цифровій трансформації, а також європейській інтеграції. Натомість Україна має впровадити 69 реформ і виконати 151 індикатор.

Наразі Україна виконала 86 пунктів плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. За даними Мінекономіки, станом на червень 2025 року загальний обсяг фінансування наразі перевищив 29,4 млрд євро.