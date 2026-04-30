Україна зможе мати певні вигоди з інтеграції ще до свого формального вступу

Європейський Союз планує надати Україні тимчасові політичні та економічні привілеї замість повноправного членства вже у 2027 році. Нова пропозиція включатиме ширший доступ до ринку та більш активну участь у програмах та інституціях ЄС. Про це 30 квітня повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Зазначається, що ця пропозиція з’явилася після того, як лідери країн ЄС відхилили ініціативу Європейської комісії щодо «зворотного розширення», що дозволили б Україні приєднатися до Союзу до завершення основних реформ.

Натомість ЄС шукає формат поступового залучення України до окремих сегментів ринку, фінансових механізмів і політичних структур ЄС ще до її формального вступу. Один із дипломатів описав цей підхід як «прискорену поступову інтеграцію». Активну участь у формуванні пропозиції беруть Німеччина та Франція.

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке членство України наразі неможливе, однак не виключив варіант участі Києва у засіданнях Європейської ради без права голосу, а також у роботі окремих інституцій, зокрема Європарламенту.

Водночас Литва виступає за надання Україні статусу «держави-кандидата». Раніше такий статус отримували країни, які вже підписали договір про вступ і чекали на його ратифікацію. Однак в документі стверджується, що випадок України «показує, що її європейський шлях досяг рівня стабільності та спрямованості, який заслуговує на аналогічне визнання».

Київ, зі свого боку, наполягає на конкретних економічних кроках. Посол України в ЄС Всеволод Ченцов наголосив на тому, що Україна прагне «поетапного доступу до єдиного ринку ЄС, пов’язаного з прогресом у реформах, глибшої участі в програмах та інституціях ЄС, а також швидкого укладання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислових товарів (ACAA)». Згадана угода дозволить ЄС та Україні визнавати стандарти виробництва одна одної, що спростить переміщення промислових товарів через кордон без додаткових перевірок.

Україна також прагне долучитися до стратегічних промислових діалогів Єврокомісії у сферах автомобілебудування, металургії та хімічної промисловості, щоб інтегрувати свої підприємства у виробничі ланцюги ЄС.

За словами Ченцова, такі кроки принесуть «негайні економічні вигоди» та зміцнять довіру інвесторів, а також зроблять шлях України до ЄС вигідним для обох сторін ще до вступу.

У ЄС підкреслюють, що жодні тимчасові привілеї не замінять повноцінний процес приєднання. Комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що сподівання на вступ України до 2027 року виглядають «нереальними». Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що очікує на відкриття офіційних переговорних кластерів «найближчими тижнями».

Високопоставлений чиновник Європейської ради зазначив, що Україна зможе закрити переговорні кластери до кінця 2027 року лише за умови збереження нинішніх темпів реформ.

Нагадаємо, 27 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення повномасштабної війни може наблизити Україну до членства у Європейському Союзі. Мерц висловив думку, що для відмови від окупованих Росією територій Володимиру Зеленському доведеться провести референдум.

У відповідь президент Володимир Зеленський наголосив, що визнання окупації українських земель становить загрозу для безпеки всієї Європи. Він підкреслив, що справедливий мир можливий лише за умови забезпечення належних гарантій для України – зокрема збереження територіальної цілісності, отримання гарантій безпеки, вступ у Євросоюз та відновлення країни після війни.