Володимир Зеленський відповів на заяву Фрідріха Мерца щодо відпови від частини територій

Володимир Зеленський наголосив, що Україна захищає від Росії не лише себе. За словами президента, російський диктатор Владімір Путін прагне використати окупацію українських територій для подальшого наступу на європейські країни. Про це він заявив під час вечірнього звернення у понеділок, 27 квітня. Заява Володимира Зеленського пролунала на тлі висловлювань канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який допустив територіальні поступки з боку України заради мирної угоди з Росією.

У понеділок, 27 квітня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування зі студентами гімназії Carolus-Magnus у Марсберзі заявив, що Україні заради мирної угоди з Росією доведеться поступитися частиною територій.

«У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською», – заявив Фрідріх Мерц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що припинення війни може наблизити Україну до членства у Європейському Союзі. Мерц висловив думку, що для відмови від окупованих Росією територій Володимиру Зеленському доведеться провести референдум. За його словами, щоб отримати підтримку українців, президент має наголосити, що це – можливість наблизити країну до ЄС.

«Якщо президент Зеленський хоче донести це до свого населення і отримати підтримку більшості, і для цього йому потрібно провести референдум, то він водночас має сказати людям: “Я відкрив для вас шлях до Європи”», – додав канцлер Німеччини.

Водночас Фрідріх Мерц поставив під сумнів можливість України долучитися до ЄС до кінця 2026 року. Також німецький канцлер назвав «нереалістичним» вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2028 року.

Увечері 27 квітня під час звернення Володимир Зеленський вкотре відкинув можливість територіальних поступок. Він наголосив, що Росія прагне заволодіти українськими територіями, щоб надалі розширювати агресію проти інших європейських держав. Президент також застеріг партнерів, що легалізація окупації територій України загрожує безпеці Європи.

Володимир Зеленський підкреслив, що для припинення російської агресії США, країни G7 та Європи мають діяти принципово щодо Росії. Зокрема, за його словами, ключовими мають бути достойні умови миру та повага до України.

«Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму, окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України. [...] Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 березня інформаційна агенція Reuters опублікувала інтерв’ю з Володимиром Зеленським, у якому він розповів, що США погоджуються надати Україні гарантії безпеки лише після виходу ЗСУ з Донбасу. 27 березня держсекретар США Марко Рубіо назвав «брехнею» заяву президента України.

Наступного дня, 28 березня, Володимир Зеленський відкинув звинувачення держсекретаря США. Президент зауважив, що лідер Росії Владімір Путін погоджується припинити війну тільки у разі відмови України від Донбасу та виходу ЗСУ з усього регіону. Водночас США наполягають, що нададуть Україні гарантії безпеки лише після мирної угоди з Росією.

31 березня Володимир Зеленський розповів, що Росія висунула Україні нову вимогу – вивести українську армію з Донбасу протягом двох місяців. У разі відмови Москва погрожує ще більшими атаками на Україну.