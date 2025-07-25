Україна не виконала 3 з 16 реформ, які обіцяла Європейському Союзу

Четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, адже Україна не виконала 3 з 16 необхідних реформ. Про це у п’ятницю, 25 липня, кореспондентці «Європейської правди» повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Україна мала б отримати 4,5 млрд євро, якби виконала усі 16 реформ.

«Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро», – розповів Мерсьє.

Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року, при цьому було зазначено, що Київ виконав лише 13 необхідних реформ, а виконання трьох інших ще триває.

«Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України», – додав речник Європейської комісії.

Відомо, що одна з невиконаних реформ стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки, запроваджена Європейським Союзом на період 2024-2027 років. Її метою є надання Україні 50 мільярдів євро для економічної стабільності, стимулювання інвестицій та проведення реформ.

У червні аналітики розповідали, що навіть регулярні виплати за іншими програмами, зокрема ERA loans, не компенсують втрати від провалу у виконанні Ukraine Facility. Особливо з урахуванням того, що видатки держбюджету зростуть на 400 млрд грн, частина з яких буде профінансована за рахунок ОВДП під понад 16% річних.