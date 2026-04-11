Йдеться про житловий комплекс на вул. Шевченка, 307а

Львівська міська рада погодила завершення будівництва недобудованого житлового комплексу на Рясному. Крім житла, забудовник зведе дитячий садочок, який передасть у власність громади. Про це під час засідання виконавчого комітету 10 квітня повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Йдеться про 12-поверховий ЖК «Галіція» на вул. Шевченка, 307а, кілька секцій якого ТзОВ «Каньйон» збудувало незаконно. У 2016 році ДАБІ винесла припис про знесення самобуду, адже замість готелю там збудували багатоповерхове житло. У 2018 році Львівський окружний адмінсуд навіть зобовʼязував забудовника знести всі секції.

У травні 2018 міська рада змінила цільове призначення земельної ділянки та дозволила будувати на Шевченка, 307а багатоповерхове житло, аби поступово узаконити самобуд, оскільки більшість мешканців зареєстрували право власності на квартири. У 2019 році мерія уклала з забудовником мирову угоду, за умови, що частину квартир передадуть черговикам міськради. Після цього міська рада неодноразово стягувала з забудовника борги за землю.

Тепер же компанія звернулася до міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями на добудову ще трьох секцій на 12-14 поверхів із дитсадком на 45 місць і паркінгом.

Візуалізація майбутнього ЖК

«В комплексі за цією адресою, передбаченому детальним планом території, недобудували житлові будинки – було багато звернень місцевих щодо завершення цього будівництва. Зараз є забудовник, який готовий завершити ці будинки і добудувати цей комплекс з урахуванням нових будівель, які завершать його, а також спорудити дошкільний навчальний заклад і передати його у власність міської громади», – розповів під час засідання виконкому 10 квітня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За даними сайту ЛУН, ЖК «Галіція» тепер називається «Гармонія». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зараз власниками ТзОВ «Каньйон» є Назарій Ярош і Тетяна Ушкова.