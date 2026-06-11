Військовим повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні

На Тернопільщині трьох керівників районних ТЦК підозрюють у завищенні показників мобілізації. Мова про керівний склад Тернопільського, Чортківського та Кременецького РТЦК та СП. Вони вносили дані чинних військових у систему як новопризваних.

Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 11 червня, викрито незаконне втручання в автоматизовану систему військового обліку. Підозру повідомлено трьом начальникам районних ТЦК та СП Тернопільщини. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив, що мова про керівний склад Тернопільського, Чортківського та Кременецького РТЦК та СП.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними слідства, упродовж 2025–2026 років вони використовували власні облікові записи та службовий доступ до інформаційної системи військового обліку, щоб вносити туди неправдиві дані про мобілізацію громадян.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У системі як новопризваних відображали людей, які насправді вже служили у різних підрозділах Сил оборони України. Посадовці знали про це, однак все одно вносили відомості про їх нібито призов під час мобілізації. У такий спосіб реальні відомості військового обліку спотворювали, а показники мобілізаційної роботи штучно завищували.

Прокуратура повідомляє, що зараз уже задокументовано незаконні зміни інформації щодо майже 70 військовослужбовців, інші випадки перевряються. За даними поліції, загалом мова про 129 військовослужбовців.

«Як встановили оперативники УСР у Тернопільській області Нацполіції, шляхом махінацій в системі, у Тернопільському РТЦ фіктивно призвали 30 осіб (чинних військовослужбовців), Чортківському – 56, Кременецькому – 43. Однак, за наявною оперативною інформацією, кількість «призваних» близько 800 осіб», – повідомили у департаменті стратегічних розслідувань.

До цього причетні троє начальників районних ТЦК та СП віком 40, 37 і 44 роки. 29 травня 2026 року їм повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

2 червня за клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Також їх відсторонено від виконання службових обов’язків.

Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та інших людей, які можуть бути причетні до незаконного втручання в систему військового обліку.

Санкція інкримінованих статей передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.