Недбале ставлення до служби призвело до незаконної виплати 36 млн грн бойових

Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовому, який на посаді заступника командира частини недбало поставився до служби, що призвело до незаконної виплати 36 млн грн бойових. Суд призначив п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим строком. Він також має виплатити 14,4 млн грн матеріальних збитків.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2026 року, із серпня 2023 року військова частина мала перебувати в загальновійськовому резерві командира тактичної групи та здійснювати підготовку оборони.

Протягом серпня–грудня 2023 року військові виконували завдання у межах Лиману та Лиманської громади на Донеччині. Ігор Б, на той час начальник штабу-перший заступник командира військової частини, неналежно виконував службові обов’язки, погоджував накази про виплату додаткової винагороди (100 тис. грн), які передавали командиру частини на підпис. За даними слідства, таким чином 217 військовим незаконно нарахували та виплатили підвищену винагороду на загальну суму 36 млн грн.

Щодо військового порушували кримінальну справу за ч.4 ст. 425 ККУ. ZAXID.NET повідомляв, що підозру отримав перший заступник командира військової частини А7393 (218 окремий батальйон 125 бригади ТрО).

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Командир згаданого батальйону полковник Віталій Совік розповідав ZAXID.NET, що після звільнення з посади колишнього командира 125 бригади Артура Горбенка у військовій частині був проведений аудит, під час якого і виявили згадані, на думку правоохоронців, порушення з виплатами за період з серпня до грудня 2023 року. За словами полковника, у цей період батальйон перебував у загальному військовому резерві під Кремінною, виконував відповідні завдання та брав участь у бойових діях.

У суді обвинувачений військовослужбовець визнав свою провину. Він пояснив, що неправильно зрозумів вимоги законодавства та був впевнений, що бійці військової частини мали право на таку виплату. Ігор Б. має третє групу інвалідності та уже почав відшкодовувати збитки.

Цю справу розглянув суддя Назарій Нор, який дослідив усі матеріали та аргументи. Через недбале ставлення до служби Ігорю Б. призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Суд також задовольнив цивільний позов, зобов’язавши відшкодувати 14,4 млн грн завданих матеріальних збитків. Вирок ще можна оскаржити.