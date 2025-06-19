Заступник комбата оформив бойові виплати військовслужбовцям в тилу

Поліцейські спільно з департаментом контррозвідки СБУ викрили начальника штабу-першого заступника командира 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО з Львівщини на безпідставній виплаті грошового забезпечення. За версією слідства, перший заступник командира оформив бойові виплати по 100 тис. грн для понад 200 військовослужбовців, які перебували в тилу. У той час командир батальйону Віталій Совік стверджує, що всі виплати законні, адже в цей час підрозділ перебував під Кремінною.

Як повідомили у четвер, 19 червня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрюваний без передбачених законом підстав погодив накази на виплати 100 тис. грн додаткових винагород для 217 військовослужбовців за бойові спеціальні завдання, які вони насправді не виконували, оскільки перебували у тилу.

Заступник комбата отримав підозру в недбалому ставленні до служби

«Як наслідок, через несумлінне ставлення командира до служби і неналежне виконання ним своїх службових обов’язків, особовому складу безпідставно нараховано майже 36 млн грн», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав перший заступник командира військової частини А7393 (218 окремий батальйон 125 бригади ТрО).

55-річному начальнику штабу-першому заступнику командира військової частини повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 ККУ). Прокурори скерували до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу та готують цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків.

Командир згаданого батальйону полковник Віталій Совік розповів ZAXID.NET, що після звільнення з посади колишнього командира 125 бригади Артура Горбенка у військовій частині був проведений аудит, під час якого і виявили згадані, на думку правоохоронців, порушення з виплатами за період з серпня до грудня 2023 року.

За словами Віталія Совіка, у цей період батальйон перебував у загальному військовому резерві під Кремінною, виконував відповідні завдання та брав участь у бойових діях. Тому, як стверджує комбат, усі виплати військовослужбовцям були здійсненні законно.

Нагадаємо, раніше колишнього командира 125 бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання «Харків»Юрій Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна звинуватили у недбалому ставленні до військової служби, що дозволило військам Росії захопити частину території Харківщини навесні 2024 року. У справі триває розслідування.