Ідеться про ТзОВ «Каньйон», яке збудувало на вул. Шевченка, 307а ЖК «Галіція»

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Каньйон» сплатити Львівській міській раді понад 4 млн грн боргу за оренду землі. Компанія збудувала на Рясному багатоквартирний житловий будинок, однак кілька років не платила за оренду ділянки.

Як вказано в матеріалах справи, у 2018 році Львівська міськрада передала ТзОВ «Каньйон» ділянку площею 1,5 га на вул. Шевченка, 307а в оренду на 10 років під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Однак упродовж 2021-2022 років забудовник не платив за оренду ділянки і заборгував спершу 900 тис. грн. Через це міська рада звернулася в суд.

«У разі, якщо забудовник проігнорує два рішення суду, то засновники відповідатимуть особистими коштами та майном. А це вже інша форма відповідальність перед законом», – повідомили у відділі правого забезпечення департаменту містобудування.

Торік Господарський суд зобов’язав фірму сплатити 900 тис. грн боргу, а також інфляційні витрати і штрафи, тож загальна сума сягала майже 2 млн грн. Однак забудовник цей борг не повернув і надалі за оренду землі не платив, тож міськрада знову звернулася в суд. Цього разу суд зобов’язав стягнути заборгованість за оренду 2,2 млн грн. Разом із попереднім боргом ТзОВ «Каньйон» має сплатити понад 4 млн грн.

Нагадаємо, що ТзОВ «Каньйон» незаконно збудувала ЖК «Галіція» на вул. Шевченка, 307а. У 2016 році ДАБІ винесла припис про знесення самобуду, адже замість готелю там збудували багатоповерхове житло. У травні 2018 міська рада змінила цільове призначення земельної ділянки та дозволила будувати на Шевченка, 307а багатоповерхове житло, аби поступово узаконити самобуд, оскільки більшість мешканців зареєстрували право власності на помешкання. У 2019 році мерія уклала з забудовником мирову угоду, за умови, що частину квартир передадуть черговикам міськради.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директоркою ТзОВ «Каньйон» є Тетяна Ушкова, а засновницею тривалий час була Наталія Щадило – одна з власниць «Краківського ринку». У 2021 році фірму повністю переписали на Тетяну Ушакову.