Житловий комплекс збудували на вул. Шевченка, 418 у Львові без відповідних дозволів

Господарський суд Львівської області задовольнив позов будівельної компанії «Ірокс» та скасував створення ОСББ у ЖК «Львівська брама» на вул. Шевченка, 418. Житловий комплекс збудований без дозволів, а створенням ОСББ мешканці намагалися вплинути на забудовника та міську раду та узаконити помешкання.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 1999 році ВАТ «Львівський завод “Автонавантажувач”» продав будівельній компанії «Ірокс» фундамент під будівництво 5-поверхового 45-квартирного житлового будинку. Натомість забудовник збудував 10-поверховий кількасекційний житловий комплекс. При цьому, «Ірокс» не отримав містобудівні умови та обмеження і не оформив земельні документи на будівництво. Ділянка під ЖК досі не оформлена, хоча перебуває в комунальній власності Львівської міськради.

У 2008 році обласна інспекція ДАБК дозволила «Іроксу» розпочати будівельні роботи ЖК «Львівська брама». У 2016 році міська інспекція ДАБК через суд намагалась скасувати цей наказ, після кількарічних судових розглядів у 2021 році Верховний суд постановив повторно розглянути справу й зараз її розглядає Львівський окружний адміністративний суд.

Житловий комплекс збудований та заселений, однак офіційно не введений в експлуатацію, а всі комунікації підведені як до будівельного майданчика. За комунальні послуги мешканці сплачують компанії «Ірокса». Мешканці через суд змогли зареєструвати право власності на квартири, хоча міська рада неодноразово заявляла про намір знести ЖК.

Аби спробувати узаконити комплекс, у жовтні 2022 року мешканці зареєстрували ОСББ «Шевченка, 18». Однак забудовник звернувся в Господарський суд Львівської області, аби скасувати рішення установчих зборів про створення ОСББ. 8 лютого 2024 року Господарський суд позов «Ірокса» задовольнив та скасував рішення про створення ОСББ та ліквідував його як юридичну особу. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Компанія «Ірокс» відома низкою будівельних скандалів у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс» є Ігор Микичак. У 2018 році його затримувала за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК на Рясному, вирок у цій справі досі не винесений.