Колишній будинок «Укрсоцбанку» на пл. Міцкевича належить компанії братів Вячеслава та Олександра Константіновських

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Сі Бі Ель» сплатити Львівській міській раді понад 175 тис. грн боргу за оренду землі під колишнім будинком «Укрсоцбанку» на пл. Міцкевича. Компанія користувалась землею без відповідних документів від міськради й, при цьому, три роки не сплачувала за оренду. Власниками ТОВ «Сі Бі Ель» є брати-кияни Вячеслав та Олександр Константіновські, яких раніше звинувачували у зв'язках з кримінальними колами України, Росії і США.

Ідеться про комунальну земельну ділянку площею 0,12 га на пл. Міцкевича, 10 в центрі Львова, де на місці знищеної пожежею кам’яниці у 2005 році збудували офіс «Укрсоцбанку». Через незвичну для історичного центру Львова архітектуру, зокрема, специфічну форму блискучу плитку на фасаді, львів'яни неформально зневажливо називають його «унітаз».

Сам «будинок-унітаз» із 2017 року належить ТзОВ «Сі Бі Ель», однак, як вказано в матеріалах справи, компанія не зверталась до міської ради за документами на оренду комунальної ділянки під будівлею. Крім цього, компанія мала б сплачувати місту регулярні платежі за оренду землі. Міськрада порахувала, що з вересня 2020 року до кінця серпня 2023 року «Сі Бі Ель» заборгувала 175,3 тис. грн за оренду. Через цей борг ЛМР звернулась у суд.

Представники «Сі Бі Ель» у суді пояснили, що у 2017 році разом із купівлею нерухомості на пл. Міцкевича, 10 компанія отримала право постійного користування земельною ділянкою на умовах, які були у попереднього власника будинку – ПАТ «Укрсоцбанк». Однак у 2018 році Львівська міськрада затвердила ухвалу, якою припинила право користування земельною ділянкою за «Укрсоцбанком». Пізніше «Сі Бі Ель» отримала дозвіл на виготовлення документів для оренди землі, однак ці документи так і не погодила в ЛМР.

Враховуючи обставини справи, 13 лютого 2023 року суддя Господарського суду Мар’яна Король зобов’язала ТзОВ «Сі Бі Ель» сплатити Львівській міськраді понад 175 тис. грн боргу та ще 2,7 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ «Сі Бі Ель» є брати-кияни Вячеслав та Олександр Константіновські. Раніше їх звинувачували у зв'язках з кримінальними колами України, Росії і США, хоча Вячеслав Константіновський жодного разу не був засуджений. У документах американської прокуратури та митниці він фігурує як учасник злочинного угруповання, що діяло у Нью-Йорку у 1990-2000-х роках, однак сам Вячеслав Константіновський усі звинувачення заперечує. У 2014 році Вячеслав Константіновський став депутатом Верховної Ради від «Народного фронту». За інформацією громадського руху «Чесно», він прогулював засідання Верховної Ради та фігурував у журналістському розслідуванні щодо політичної корупції.

Через нерентабельність будинок кілька разів виставляи на продаж, востаннє – навесні 2023 року. Втім, за даними реєстру нерухомості, будинок на пл. Міцкевича, 10 досі перебуває у власності ТОВ «Сі Бі Ель».