6-поверховий бізнес-центр Mitskevich Plaza на площі Міцкевича збудували у 2005 році

Колишній будинок «Укрсоцбанку» на пл. Міцкевича в Львові повторно виставили на продаж за 33,7 млн доларів США, що за нинішнім курсом НБУ становить 1,2 млрд грн. Оголошення про продаж будівлі опублікували на платформі онлайн-оголошень OLX 7 травня.

Йдеться про 6-поверхову будівлю в центрі Львова на пл. Міцкевича, 10. У 2017 році будинок придбала ТОВ «Сі Бі Ель» та перетворила на бізнес-центр Mitskevich Plaza, однак більшість приміщень уже декілька років пустують.

Покупцям пропонують придбати або весь будинок площею близько 4500 м2 за 33,7 млн доларів, або окремі приміщення за 7,5 тис. доларів США за квадратний метр, або корпоративні права. Серед основних переваг бізнес-центру продавець називає паркінг на 20 місць, розташування в центрі міста та близькість до кордону з Польщею.

Цю будівлю виставляють на продаж уже вдруге. У січні 2022 бізнес-центр намагались продати за 266 млн грн, що за тодішнім курсом Нацбанку становило 9,4 млн доларів США. Аукціон мали провести в березні 2022 року, однак через повномасштабне вторгнення він не відбувся.

Колишній офіс «Укрсоцбанку» на пл. Міцкевича, 10 збудували у 2005 році на місці знищеної пожежею у 1991 році кам’яниці. Через незвичну для історичного центру Львова архітектуру, зокрема, специфічну форму блискучу плитку на фасаді, львів'яни неформально зневажливо називають його«унітаз».

У 2017 році «Укрсоцбанк» продав будинок ТОВ «Сі Бі Ель». Нові власники капітально відремонтували приміщення та почали здавати їх у оренду. Зокрема, у 2019 році тут відкрили бізнес-центр для IT-компаній. Утім більшість приміщень будинку тривалий пустували.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ «Сі Бі Ель» є брати-кияни Вячеслав та Олександр Константіновські. Раніше їх звинувачували у зв'язках з кримінальними колами України, Росії і США, хоча Вячеслав Константіновський жодного разу не був засуджений. У документах американської прокуратури та митниці він фігурує як учасник злочинного угруповання, що діяло у Нью-Йорку у 1990-2000-х роках, однак сам Вячеслав Константіновський усі звинувачення заперечує.

У 2014 році Вячеслав Константіновський став депутатом Верховної Ради від «Народного фронту». За інформацією громадського руху «Чесно», він прогулював засідання Верховної Ради та фігурував у журналістському розслідуванні щодо політичної корупції.