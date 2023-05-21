Ціна будівлі на повторному аукціоні зросла у 356 разів

Під час повторного аукціону з продажу приміщення сільської лікарні у Галичанах на Львівщині ціна лоту зросла у 356 разів. Одноповерхове приміщення площею 75 м2 із земельною ділянкою площею 1389 м2 на аукціон виставило регіональне відділення Фонду держмайна України зі стартовою ціною 779,4 грн. Переможець аукціону запропонував ціну у 277 777,77 грн. Про це ідеться на сторінці аукціону на сайті Prozorro.

Уперше Фонд держмайна виставляв цей лот на аукціон у лютому зі стартовою ціною 1559 грн, але продати приміщення лікарні з першого разу не вдалося. Та вже під час повторного аукціону, коли стартову ціну знизили удвічі, лотом зацікавилися п’ятеро учасників. Так, Дарина Яковлева хотіла придбати лот за стартовою ціною, Петро Єсип запропонував 8001 грн, Сергій Тарас – 77 777 грн, ТзОВ «Іскра-Транс-Логістик» – 105 500 грн. Найвищу ціну – 277 777,77 грн – запропонувала Софія Гринчишин, яку під час розкриття документації 12 травня визнали переможницею аукціону. Утім, договір купівлі із нею ще не уклали – на сторінці лоту є лише повідомлення про намір укласти договір.

В описі лоту зазначено, що це одноповерхова цегляна сільська лікарня площею 75 м2, що перебуває на балансі Держпродспоживслужби. Технічний стан будівлі – задовільний, вона підключена до мереж електро- і газопостачання. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 1389 м2.

Стартова ціна будівлі в селі Галичани становила усього 779,4 грн (фото ФДМУ)

Село Галичани належить до Городоцької територіальної громади. У ньому проживає менше тисячі мешканців, до найближчої залізничної станції – 6 км. Неподалік від села розташоване виробництво автомобільних килимків.