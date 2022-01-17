6-поверховий бізнес-центр Mitskevich Plaza на пл. Міцкевича, 10 збудували у 2005 році

Колишній будинок «Укрсоцбанку» у центрі Львова виставили на продаж за 266 млн грн. Торги на електронному майданчику «Прозорро. Продажі» проведуть 19 квітня. Наразі будівля належить ТОВ «Сі Бі Ель», що викупила її у 2017 році та перетворила на бізнес-центр Mitskevich Plaza.

Будинок виставили на продаж 13 січня на електронному майданчику «Прозорро. Продажі». Йдеться про продаж 6-поверхового будинку в центрі Львова на пл. Міцкевича, 10 загальною площею 4574,8 м2 із паркінгом на 20 місць. Потенційним покупцям пропонують купити або саму будівлю, або корпоративні права на неї.

«Покупець, крім приміщення БЦ, отримує податковий кредит 35 млн грн. БЦ після капітальної реконструкції. Можливий продаж з балансу підприємства або продаж корпоративних прав», – вказано у описі лоту.

Колишній офіс «Укрсоцбанку» збудували у 2005 році на місці знищеної пожежею у 1991 році кам’яниці за адресою пл. Міцкевича, 10. Через незвичну для історичного центру Львова архітектуру, зокрема, специфічну форму блискучу плитку на фасаді, будинок отримав серед львів'ян зневажливу неформальну назву «унітаз».

У 2017 році «Укрсоцбанк» продав будинок ТОВ «Сі Бі Ель». Нові власники капітально відремонтували приміщення та почали здавати їх у оренду. Зокрема, у 2019 році тут відкрили бізнес-центр для IT-компаній. Однак більшість приміщень будинку тривалий час залишалися без орендаря.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ «Сі Бі Ель» є брати-кияни Вячеслав та Олександр Константіновські. Раніше 61-річного Вячеслава Константіновського разом з братом звинувачували у зв'язках з кримінальними колами України, Росії і США, хоча він жодного разу не був засуджений. У документах американської прокуратури та митниці він фігурує як учасник злочинного угруповання, що діяло у Нью-Йорку у 1990-2000-х роках, однак сам Вячеслав Константіновський усі звинувачення назвав вигадкою.

У 2014 році Вячеслав Константіновський став депутатом Верховної Ради від «Народного фронту». За інформацією громадського руху «Чесно», він прогулював засідання Верховної Ради та фігурував у журналістському розслідуванні щодо політичної корупції.